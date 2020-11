DGAP-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Personalie

26.11.2020 / 16:19

STRATEC SE BENENNT NEUE AUFSICHTSRATSVORSITZENDE Birkenfeld, 26. November 2020 Der Aufsichtsrat der STRATEC SE hat in seiner heutigen Sitzung Frau Prof. Dr. Stefanie Remmele mit Wirkung zum 26. November 2020 zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Frau Prof. Dr. Remmele ist Professorin für Medizintechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut und seit 2014 Mitglied im Aufsichtsrat des STRATEC SE. "Wir freuen uns, dass wir Frau Prof. Dr. Remmele für die Rolle der Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewinnen konnten und auf die Fortführung der guten sowie erfolgreichen Zusammenarbeit", so Dr. Rolf Vornhagen, Mitglied des Aufsichtsrats der STRATEC SE. Frau Prof. Dr. Stefanie Remmele folgt auf den bisherigen Vorsitzenden Dr. Frank Hiller, der als Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG, Köln, mit Blick auf die Empfehlungen des neuen Deutschen Corporate Governance Kodex zukünftig den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen wird. Die Verwaltung dankt Herrn Dr. Hiller für sein großes Engagement für den STRATEC-Konzern in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender. "Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Hiller das Gremium auch zukünftig mit seiner Expertise maßgebend begleiten wird", kommentiert Dr. Rolf Vornhagen. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte mit eigenen patentgeschützten Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

