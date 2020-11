Pressemitteilung der UBM Development AG:

- Ergebnis vor Steuern erhöht sich um 10,4% auf EUR 51 Mio.- EUR 2,2 Mrd. Pipeline mit 50% in Wohnen und 30% in Büro- Liquidität und Eigenkapital höher als vor Corona- UBM erfindet sich neu: green. smart. and more.

Die UBM Development steigerte in den ersten drei Quartalen 2020 das Ergebnis vor Steuern um 10% auf über EUR 50 Mio. - trotz der Corona-bedingten Einbußen im Hotelgeschäft und Währungsverlusten. Die Cash-Reserven liegen mit mehr als EUR 230 Mio. sogar höher als vor Corona, auch das Eigenkapital ist auf einem Höchststand. Zudem nutzte UBM die vergangenen Monate, um sich ein Stück weit neu zu erfinden: Die mittlerweile wieder auf EUR 2,2 Mrd. angewachsene Entwicklungspipeline besteht nun zu 50% aus Wohnen und zu 30% aus Büro, mit nur mehr 15% im Hotelbereich. Der strategische Fokus von UBM liegt dabei auf "green. smart. and more.""Wir entwickeln nachhaltige und intelligente Gebäude, die auch ästhetisch ansprechend sind", so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Das Unternehmen fühlt sich mit der neuen Ausrichtung optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet: "Dass die Zukunft schon jetzt begonnen hat, zeigen unsere Zahlen, die im aktuell schwierigen Umfeld deutlich über unseren eigenen Erwartungen liegen", ergänzt Winkler.

Trotz Corona war UBM an der Verkaufsfront in den vergangenen Monaten überaus erfolgreich: In weniger als einem ...

