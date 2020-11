Eine aktuelle Studie hat untersucht, welche Probleme Mobile-Shopper am häufigsten von einem Kauf abhalten. Für Händler eine gute Gelegenheit, das eigene Angebot auf die genannten Probleme hin zu untersuchen. Sieben von zehn potenziellen Shoppern beenden ihre Produktsuche, ohne etwas einzukaufen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die im Auftrag von Google von SKIM durchgeführt wurde. Laut der Studie beenden vier von zehn Mobile-Shoppern den Einkauf entweder offline, in einer App oder über den Desktop. Ganze 30 Prozent kaufen am Ende gar nichts. Im Rahmen der Studie wurde auch untersucht, ...

