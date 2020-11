Die ERGO Beratung und Vertrieb AG und die Wüstenrot Bausparkasse AG erweitern ihre langjährige Kooperation in Richtung Baufinanzierungsgeschäft. Der Start der langfristig ausgelegten Zusammenarbeit in diesem erweiterten Bereich ist für Frühjahr 2021 geplant. Mit dem Ausbau der Kooperation wird ERGO nicht nur beim Bausparen exklusiver Partner von Wüstenrot, sondern auch in der Baufinanzierung.

