Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BYD. Die Aktie des Automobil-Herstellers konsolidiert auf hohem Niveau. In den letzten Tagen meldeten sich gleich drei Analysten mit einem Update zu Wort. Bis zu 37 Euro wird BYD zugetraut. Bei den Verkäufen steht SAP im Fokus. Einige Zeit war es ruhig um SAP, nun gibt es wieder Neuigkeiten. Wie heute bekannt wurde, baut SAP HongKong seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kunden Ocean Park in HongKong aus. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv