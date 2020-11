1. Call auf Amazon (WKN MC826E) Mit Abstand meistgehandelter Optionsschein ist am Donnerstag in Stuttgart ein Call auf Amazon. Vor dem Black Friday will die Gewerkschaft Verdi im jahrelangen Streit um einen Tarifvertrag Druck machen und kündigte nun an, sieben deutschen Versandzentren Streiks an. Die Amazon-Aktie klettert heute 1,1% auf knapp 2.700 Euro. 2. Call auf Capri Holdings (WKN MA2BMN) Im Fokus steht bei den Stuttgarter Anlegern ebenfalls ein Call-Optionsschein auf Capri Holdings. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...