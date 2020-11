Microsoft scheint im nächsten Jahr Großes mit Windows 10 vorzuhaben. Nicht nur soll endlich Windows 10X erscheinen, sondern das Betriebssystem könnte ein großes Redesign und womöglich Unterstützung für Android-Apps erhalten. Das Jahr 2020 geht aus Windows-Perspektive mit kleinen Updates und wenig spektakulären Neuerungen zu Ende. Glaubt man dem Portal Windows Central, war es die Ruhe vor dem Sturm, denn nächstes Jahr will Microsoft groß auffahren. Was der Redmonder Konzern alles an Windows-Neuerungen in Arbeit haben will, liest du hier. Windows 10: Großes Update kommt wohl im Herbst 2021 Windows Central beschreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...