Der zuletzt starke Kreditfluss an Unternehmen im Euro-Raum hat sich in der zweiten Corona-Welle leicht abgeschwächt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters heute unter Berufung auf die Europäische Zentralbank.Im Oktober reichten die Banken im Währungsraum 6,8 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als ein Jahr zuvor. Im September und August hatte das Plus noch bei 7,1 Prozent gelegen.In der Krise deckten sich viele Firmen vorsorglich mit Krediten ein, um nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Doch zuletzt hatten Erhebungen gezeigt, dass Banken hinsichtlich der Kreditrisiken zunehmend besorgt sind, da die zweite Pandemiewelle die wirtschaftliche Erholung deutlich bremst. An die Privathaushalte vergaben die Institute im Oktober 3,1 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist.

