FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Commerzbank, "Konjunktur- und Marktausblick 2021" mit Chefvolkswirt Jörg Krämer (online) 10:30 CHE: Credit Suisse, ao Hauptversammlung

11:00 DEU: Lufthansa Cargo/DB Schenker Pk zu CO2-neutralem Frachtflug

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 10/20

08:45 FRA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Bulgarien, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Belgien



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz Deutsche Bundesbank zu aktuellen Entwicklungen im Zahlungsverkehr u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta 09:00 DEU: Ergebnisse der nächtlichen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021 09:30 Pk haushaltspolitischer Sprecher der AfD, Peter Boehringer 10:30 Pk der haushaltspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von FDP, Linken und Grünen, Otto Fricke, Gesine Lötzsch und Sven-Christian Kindler 11:30 Pk der haushaltspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde 11:00 DEU: Online-Konferenz Statistisches Bundesamt und Eurostat zu Ableitungen aus der Corona-Krise, Titel: "Lessons Learned from Covid-19 - Short-term Data Requirements for Long-term Decision-making", als Redner werden u.a. erwartet Isabel Schnabel (EZB-Direktoriumsmitglied), Lars P. Feld (Vorsitzender Sachverständigenrat) HINWEIS

USA: verkürzter Handel Aktienmarkt (19.00 h) und Anleihenmarkt (20.00 h) °

