Bonn (www.anleihencheck.de) - Nahezu exakt eine Meile beträgt die Distanz zwischen den Hauptsitzen der US-Notenbank FED und des Finanzministeriums, so die Analysten von Postbank Research.Janet Yellen, die ehemalige Vorsitzende der FED zwischen 2014 und 2018 und designierte US-Finanzministerin, kehre also in vertraute Gefilde zurück, wenn sie das U.S. Department of the Treasury übernehme. Yellen, die als herausragende Ökonomin mit politischer Erfahrung gelte, werde an den Märkten mit großen Vorschusslorbeeren empfangen. Sie habe in diesem Jahr wiederholt robustere fiskalpolitische Hilfen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gefordert. Da Yellen auch von vielen republikanischen Senatoren wertgeschätzt werde, könnte es mit ihr als Finanzministerin zeitnah gelingen, einen überparteilichen Kompromiss zu schließen. Ihr freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Nachfolger als FED-Chef, Jerome Powell, sollte die aktuellen Verstimmungen zwischen US-Regierung und US-Notenbank vergessen lassen. Da sie einerseits Zöllen gegenüber sehr skeptisch eingestellt sei, andererseits während ihrer Zeit als FED-Gouverneurin sehr aufgeschlossen gegenüber niedrigen Zinssätzen und Hilfen für den Arbeitsmarkt gewesen sei, dürften die US-Finanz- beziehungsweise -Aktienmärkte mit der designierten neuen Finanzministerin glücklich werden können. (26.11.2020/alc/a/a) ...

