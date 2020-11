Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der ATX sank um 0,24 Prozent auf 2.578,90 Zähler. Der ATX Prime verlor 0,24 Prozent auf 1.313,45 Punkte.Aufgrund eines Feiertages in den USA wurden am Nachmittag keine Impulse aus den Vereinigten Staaten registriert. Dort wird der Thanksgiving-Feiertag begangen.Konjunkturdaten aus Deutschland zum Konsumklima fielen indes überraschend ...

