DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt an Thanksgiving minimal im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem extrem ruhigen Handelstag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag knapp im Minus geschlossen. Der DAX beendete das Geschehen drei Punkte tiefer bei 13.282. Dabei handelte der Index in einer Spanne von nur 41 Punkten über den Tag gesehen, oder eben 0,3 Prozent. Den Hauptgrund für die dünnen Umsätze und die Bewegungsarmut lieferte der Thanksgiving-Feiertag in den USA. Auch zum Wochenschluss droht mit einem verkürzten Handel an der Wall Street und vielen Markteilnehmern im Urlaub ein weiterer Tag ohne Impulse. Die Berichtssaison lief zudem langsam aus, ein paar Unternehmen aus der zweiten Reihe legten noch die Zahlen vor. Das nächste große Ereignis dürfte werden, ob sich EU und Großbritannien noch über ein Brexit-Abkommen verständigen werden.

Bitcoin schwach

Während an den Aktienmärkten Ruhe herrschte, brach die Kryptowährung Bitcoin noch auf Rekordhöhen am Vortag ein. An der Devisenbörse Forex stürzte der Kurs um 10,7 Prozent auf 16.762 US-Dollar ab - im Tagestief rutschte der Kurs bis auf 16.373 Dollar. Im Handel verwies man auf Spekulationen, die USA könnten den Kryptomarkt stärker regulieren. Auslöser der Spekulationen soll eine entsprechende Twitter-Botschaft von Brian Armstrong, CEO der Handelsplattform Coinbase, gewesen sein, wie es im Handel hieß.

Am deutschen Aktienmarkt hatten Anleger Geschäftszahlen aus der zweiten Reihe zu verarbeiten. Nachdem Cliq Digital dieses Jahr bereits mehrfach den Ausblick angehoben hatte, wurde das Unternehmen nun für Bruttoumsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 erneut optimistischer. An der Börse hat sich der Wert dieses Jahr bereits vervielfacht, am Donnerstag ging es um 4,6 Prozent nach oben.

Die Aktie von Aixtron stieg um 4,3 Prozent. Positiv wurde hier die Aufnahme des Wertes auf die Liste der Equity Long Ideas der DZ Bank gewertet. Das Unternehmen verfüge über ein starkes Technologieportfolio in der Opto- und Leistungselektronik, sei sogar "in vielen Segmenten klarer Marktführer". Aixtron sei zudem fundamental gut aufgestellt, verfüge über hohe liquide Mittel und habe keine Bankverbindlichkeiten, so das Urteil der Analysten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 43,0 (Vortag: 76,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,18 (Vortag: 3,63) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.286,57 -0,02% +0,28% DAX-Future 13.291,50 -0,06% +1,80% XDAX 13.298,75 -0,04% +1,25% MDAX 29.146,11 +0,40% +2,94% TecDAX 3.085,48 +1,17% +2,34% SDAX 13.698,88 -0,01% +9,49% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,54% +32 ===

