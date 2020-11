Ohne die Leitbörse in New York scheinen die Anleger an den deutschen Börsen mit angezogener Handbremse zu fahren. Dies ist zumindest der Eindruck, der sich für den aktuellen Handelstag ergibt.Denn der Handel an der Wall Street bleibt heute geschlossen und endet morgen kurz nach Mittag in New York. Gewöhnlich dünnt der Handel an der Wall Street bereits am Tag vor Thanksgiving aus, und auch für den Black Friday sieht es ähnlich aus.Entsprechend "mutig' ist der DAX. Er bewegt sich weiter am oberen Rand seiner breiten Seitwärtszone entlang und wartet auf einen neuen Impuls. Er gewinnt aktuell 24 Punkte auf 13.313 Punkte, wobei die Umsätze nochmals merklich nachgelassen haben.

