DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet ein verkürzter Handel statt. Der Aktienmarkt schließt bereits um 19 Uhr MEZ, der Anleihemarkt um 20 Uhr MEZ.

AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.510,94 -0,03% -6,25% Stoxx50 3.083,48 +0,01% -9,39% DAX 13.286,57 -0,02% +0,28% FTSE 6.362,93 -0,44% -15,26% CAC 5.566,79 -0,08% -6,88% DJIA Feiertag S&P-500 Feiertag Nasdaq-Comp. Feiertag Nasdaq-100 Feiertag Nikkei-225 26.537,31 +0,91% +12,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,56% +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,89 45,71 -1,8% -0,82 -19,9% Brent/ICE 47,68 48,61 -1,9% -0,93 -22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,03 1.807,60 +0,1% +2,43 +19,3% Silber (Spot) 23,33 23,43 -0,4% -0,10 +30,7% Platin (Spot) 965,65 967,00 -0,1% -1,35 +0,1% Kupfer-Future 3,35 3,31 +1,2% +0,04 +18,5%

Nach der jüngsten Hausse bei den Ölpreisen sprechen Händler vor dem Opec-Treffen am Montag von Gewinnmitnahmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig Bewegung und dünne Umsätze am Aktienmarkt, weil die US-Amerikaner Thanksgiving feierten. Der Einzelhandelsumsatz an diesen Tagen mit der Rabattschlacht "Black Friday" in den USA könnte die nächsten Impulse setzen, denn er stallt einen wichtigen Gradmesser für den US-Konsum. Der britische Aktienmarkt hinkte den übrigen Börse in Europa hinterher. Der Countdown für das Ende der Übergangszeit beim Austritt Großbritanniens aus der EU tickt langsam herunter. Eine Einigung ist aber weiter nicht in Sicht. Auch ohne harten Brexit droht der britischen Wirtschaft coronabedingt der größte Jahreseinbruch seit über drei Jahrhunderten. Anleger reagierten mit Abschlägen von 3,5 Prozent auf den Strategieplan von Repsol. Für die Aktie von Aixtron ging es dagegen um 4,4 Prozent nach oben. Positiv wurde hier die Aufnahme des Wertes auf die Auswahlliste der DZ Bank gewertet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:09 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1910 -0,04% 1,1933 1,1841 +6,2% EUR/JPY 124,16 -0,24% 124,49 122,99 +1,9% EUR/CHF 1,0795 -0,26% 1,0822 1,0798 -0,6% EUR/GBP 0,8918 +0,16% 0,8915 0,8952 +5,4% USD/JPY 104,25 -0,19% 104,33 103,88 -4,2% GBP/USD 1,3354 -0,20% 1,3385 1,3225 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5665 +0,02% 6,5617 6,5764 -5,7% Bitcoin BTC/USD 16.491,66 -12,19% 17.886,26 17.993,51 +128,7%

Am Vortag war Bitcoin je nach Anbieter noch auf Rekordhöhen oder zumindest in die Nähe solcher gestiegen. Doch schon einen Tag später bricht der Kurs ein. Im Handel verweist man auf Spekulationen, die USA könnten den Kryptomarkt stärker regulieren.

Die schwedische Krone gab nach, nachdem die Riksbank ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei null belassen, aber die quantitativen Lockerungen ausgeweitet und verlängert hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben mehrheitlich Gewinne verbucht. Die Börse in Sydney schloss indessen im negativen Bereich. Der Optimismus hinsichtlich der baldigen Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen überwog die Sorgen über steigende Infektionszahlen und Eindämmungsmaßnahmen. Mit am stärksten aufwärts ging es im Tokio. Der Nikkei-Index gewann 0,9 Prozent. Aufmerksam verfolgen Investoren die Entwicklungen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen, nachdem die Stadtverwaltung von Tokio die Öffnungszeiten für Restaurants ab Samstag verkürzt hat. Angesichts dessen knickten die Aktien des Restaurant-Betreibers Watami um 4,4 Prozent ein, Daisyo verloren 2,0 Prozent. Gefragt waren vor allem Aktien aus dem E-Commerce- und Computerspiele-Bereich: Z Holdings - der japanische Yahoo!-Betreiber - rückten 4,4 Prozent vor, Rakuten gewannen 3,3 Prozent. Für Nintendo ging es um 4,6 Prozent nach oben. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent fester. Unter Abgabedruck standen jedoch Immobilienwerte wie China Resources (-2,5 Prozent), Hang Lung Properties (-2,9 Prozent) und Wharf Real Estate (-3,0 Prozent). Die Regierung von Hongkong plant, die chinesische Sonderverwaltungszone weiter in die Greater Bay Area zu integrieren, wie Regierungschefin Carrie Lam in ihrer jährlichen Grundsatzrede angekündigt hat. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 0,2 Prozent im Plus, der Shenzhen Composite und der Chinext gaben dagegen etwas nach.In Südkorea gewann der Kospi 0,9 Prozent. Die Zentralbank des Landes hat wie erwartet den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent belassen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich die Notenbank etwas optimistischer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EMA validiert Zulassungantrag für Merck-Lungenkrebsmittel Tepotinib

Die Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Antrag der Merck KGaA auf Marktzulassung von Tepotinib zur Behandlung einer bestimmten Form des Bronchialkarzinoms validiert. Der Antrag bezieht sich auf den Einsatz von Tepotinib zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), deren Tumoren als Exon 14 Skipping bezeichnete genetische Veränderungen im Mesenchymal-epithelial Transition Factor (MET) aufweisen, wie der Konzern mitteilte. Die EMA werde nun ihr formales Prüfverfahren starten.

Talanx und Deutsche Bank kooperieren ab 2023 bei Versicherungsprodukten

Die Deutsche Bank und der Hannoveraner Versicherungskonzern Talanx haben eine 10-jährige Partnerschaft zum Vertrieb von Versicherungsprodukten in der Bank vereinbart. Ab 2023 können dem Abkommen zufolge Privatkunden der Deutschen Bank ihre Verbraucher- und Hypothekenkredite 10 Jahre lang exklusiv bei der Talanx Gruppe absichern. Damit wird eine bestehende Vereinbarung von Deutscher Bank und Talanx Gruppe, die seit 1998 mit der Marke PB Versicherungen exklusiver Partner der Postbank und BHW Bausparkasse ist, ab 2023 auf die Marke Deutsche Bank ausgeweitet.

Sonderbeauftrage fordern von Deutscher Bank Rückzug aus Russland - Kreise

Trotz früherer Verfehlungen und massiver Strafzahlungen will das Management der Deutschen Bank in Russland expandieren. Von Regulierern abgestellte Sonderbeauftragte, die die Vorkehrungen der Bank gegen Geldwäsche überwachen, empfehlen jedoch, das Geschäft in Russland zu schließen, wie eine informierte Person sagte. Die vom Department of Financial Services (DFS) des Staates New York bestellten Beauftragen informierten die Bank demnach im Oktober, dass die Bemühungen zur Verbesserung der Kontrollen ihrer Ansicht nach nicht ausreichten, um die mit Geschäften mit russischen Klienten verbundenen großen Risiken auszugleichen.

Bahn hält Plätze für mehr Abstand frei - senkt Reservierungen auf 60%

Die Deutsche Bahn sorgt für mehr Abstand in ihren Zügen und reduziert unter anderem die Zahl der reservierbaren Sitzplätze auf 60 Prozent. Ab Dezember sollen neue Züge zusätzlich tausende Sitzplätze und häufigere Fahrten auf vielen Hauptstrecken ermöglichen. Damit sollen die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom Mittwoch umgesetzt werden, wie der Berliner Konzern mitteilte.

Damit sollen die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom Mittwoch umgesetzt werden, wie der Berliner Konzern mitteilte. Eine Reservierungspflicht bestehe weiterhin nicht, auch wenn das Unternehmen aktuell für alle Reisen im Fernverkehr "grundsätzlich eine Sitzplatzreservierung" empfiehlt. Reisen auch ohne Reservierung bleiben also weiterhin möglich. Derzeit sind der Bahn zufolge die Fernverkehrszüge im Schnitt zu rund 20 bis 25 Prozent ausgelastet.

Springer-Hauptversammlung beschließt Squeeze-Out

Die Hauptversammlung der Axel Springer SE hat mit den Stimmen der Hauptaktionärin Traviata BV den Squeeze-Out der verbliebenen Minderheitsaktionäre beschlossen. Diese werden nach Eintragung im Handelsregister eine Barabfindung von 60,24 Euro pro Aktie erhalten, teilte der Medienkonzern mit. Traviata ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die durch KKR beraten werden.

Stratec-Aufsichtsrat wählt Stefanie Remmele zur neuen Vorsitzenden

Der Aufsichtsrat des Medizintechnikunternehmens Stratec wird künftig von Stefanie Remmele geführt. Das Gremium wählte die Professorin für Medizintechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut mit Wirkung zum 26. November zu seiner neuen Vorsitzenden, wie die Stratec SE mitteilte.

Bundeswehr bestellt 31 Hubschrauber bei Airbus, Leonardo, Fokker

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 12:40 ET (17:40 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Die Bundeswehr hat 31 Helikopter des Typs NH90 für 2,7 Milliarden Euro bestellt. Es handele sich um Hubschrauber für die Marine, teilte das Verteidigungsministerium mit. Geliefert werden die Maschinen von NHIndustries, einem Gemeinschaftsunternehmen von Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters und Fokker.

Alstom liefert Wasserstoff-Züge für rund 160 Millionen Euro an Italien

Der französische Bahntechnik-Konzern Alstom liefert mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Züge an Ferrovie Nord Milano, eine Transport- und Mobilitätsgruppe in der italienischen Region Lombardei. Die Alstom SA teilte mit, sie werde zunächst sechs Züge liefern, und der Auftrag im Volumen von rund 160 Millionen Euro beinhalte die Option für acht weitere Züge. Der erste Zug soll innerhalb von drei Jahren nach der Bestellung geliefert werden.

Amazon Web Services fällt teilweise aus

Der Cloud-Dienst des US-Konzerns Amazon hat für Stunden mit technischen Problemen und teilweisen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Die Störungen bei der Tochter Amazon Web Services hätten am Mittwoch begonnen und den ganzen Tag gedauert, teilte der Internetkonzern mit. Kunden wurden vor dem Ausfall von Diensten gewarnt. Am Donnerstag sollen alle Funktionen wieder verfügbar gewesen sein. Das Unternehmen habe den Fehler gefunden und werde dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. AWS ist mit der größte Gewinnbringer für den Handelskonzern.

Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen israelischen Pharmakonzern Teva

Die EU-Kommission hat wegen unlauterer Marktabsprachen eine Millionenstrafe gegen den israelischen Pharmakonzern Teva verhängt. Das Unternehmen habe den Vertrieb eines Generikums des Medikaments Modafinil wettbewerbswidrig verzögert und damit "Patienten und nationalen Gesundheitssystemen geschadet", sagte die für Wettbewerbsfragen zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Teva soll nun 60,5 Millionen Euro Strafe zahlen.

Gericht beschlagnahmt Dokumente von Veolia und Engie in Übernahmestreit

Gerichtsvollzieher in Frankreich haben Dokumente in den Büros des Entsorgungsunternehmens Veolia Environnement, des Energiekonzerns Engie und des Infrastrukturinvestors Meridiam beschlagnahmt. Grundlage für die Beschlagnahmung war ein von dem Entsorger Suez SA beantragter Gerichtsbeschluss, wie eine informierte Person sagte. Der französische Abwasser- und Abfallentsorger Suez hatte den Antrag gestellt, um Transparenz über Veolias Kauf einer 29,9-prozentigen Suez-Beteiligung von Engie zu erhalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 12:40 ET (17:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.