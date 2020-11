Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) hat auch in diesem Jahr seine Mitgliedsunternehmen zur aktuellen Geschäftsentwicklung befragt. 265 Firmen haben teilgenommen und 95% gaben an, dass sie ihre Geschäftslage in den ersten acht Monaten 2020 als gut oder befriedigend beurteilen. Grund dafür sind unter anderem steigende Courtage-Einnahmen, diese vermelden etwas mehr als 60% der Befragten. Allerdings vermeldet rund jedes dritte teilnehmende Unternehmen weniger Einnahmen.

