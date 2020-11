DJ Berlin lässt auch über Feiertage keine Lockerungen zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossenen verabredeten Lockerungen für die Zeit von Weihnachten bis Silvester bei den Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte sollen nicht in Berlin gelten. Das beschloss der Senat, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei einer Pressekonferenz bekanntgab. Nach seinen Angaben sollen sich in Berlin über die Feiertage maximal fünf Personen plus Kinder treffen dürfen, allerdings anders als in der übrigen Zeit aus mehreren Haushalten.

"Wir wollen mit dieser Regelung auch durch die Weihnachtszeit gehen und durch die Feiertagszeit gehen", sagte Müller zu dem Beschluss von Bund und Ländern, nach dem sich künftig nur noch fünf Personen und Kinder treffen dürfen. "Wir orientieren uns für die Feiertagszeit dann an der Bundesebene in der Formulierung, aber wir wollen, dass sich deutlich weniger Personen begegnen können, als das im Moment auf der Bundesebene festgehalten ist." Zudem werde die Maskenpflicht auf belebten Plätzen ausgeweitet.

"Wir müssen einen langem Atem haben, um gemeinsam durch diese Pandemiezeit zu kommen, und uns darf jetzt auch nicht die Puste ausgehen", sagte Müller, der derzeit der Länder-Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt. Es sei ein mühseliger Weg, aber die Mühe lohne sich.

