Der brasilianische Real (BRL) ist laut Robin Brooks, Chefvolkswirt am Institute of International Finance (IIF), die am stärksten unterbewertete Währung der Schwellenländer (EM). Nach unserem Modell des fairen Wertes ist der Real um 20% unterbewertet, beginnt sich aber langsam zu erholen, angetrieben durch den Leistungsbilanzüberschuss und eine allmähliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...