Der Baukonzern Porr ist in den ersten drei Quartalen tief in die Verlustzone gerutscht und rechnet auch für das Gesamtjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis. Unter dem Strich steht per Ende September ein Fehlbetrag in Höhe von 46,8 Mio. Euro (zuletzt war ein Gewinn von 9,8 Mio. Euro erzielt worden). Was Porr-Chef Karl-Heinz Strauss dazu sagt:

Den vollständigen Artikel lesen ...