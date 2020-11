In der letzten Woche stagnierte die Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten nahezu völlig. Der MSCI WORLD (Euro) - Index befestigte sich lediglich marginal um + 0,1 %.Da nun nach Einreichung entsprechender Notzulassungsanträge offenbar unmittelbar bevorstehende erste Corona-Impfstoffeinführungen durch die Mainzer BioNTech (US09075V1026) in Forschungs- und Vertriebskooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer (US7170811035) wie auch durch den großen US-Biotechnologiekonzern Moderna (US60770K1079) zu erwarten sind, verzeichnete dabei das Muster einer zunehmenden Outperformance hoch konjunkturzyklischer Aktien zu Lasten qualitativ hochwertiger Wachstumswerte eine weitere Fortsetzung.

