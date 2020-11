Düsseldorf (ots) - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der künftigen Teststrategie an Schulen die Hausärzte aufgefordert, Schüler mit Schnelltests zu versorgen. "Die Hausärzte sollten künftig Schülerinnen und Schüler damit testen, wenn die nach fünf Tagen Quarantäne zu ihnen kommen", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Damit würden Hausärzte uns erheblich helfen und sie sollten eine angemessene Vergütung dafür erhalten", so Lauterbach. Die Hersteller der Schnelltests würden "auf Hochtouren" arbeiten, um genug Tests zur Verfügung zu stellen.



Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass im Rahmen einer sogenannten Cluster-Quarantäne alle Mitschüler für mindestens fünf Tage in Isolation gehen sollen, wenn es in der Klasse einen Corona-Infektionsfall gibt. Mit einem negativen Antigen-Schnelltest kann demnach die Quarantäne beendet werden.



