Nike (WKN:886993) bereitet sich möglicherweise darauf vor, in nur wenigen Wochen einen positiven Geschäftsbericht herauszugeben. Der Sportbekleidungs- und Schuhtitan kündigte am letzten Freitag eine Dividendenerhöhung vor den Ergebnissen zum zweiten Quartal am 18. Dezember an. Nike erhöhte seine Ausschüttung um 12 % auf 0,275 US-Dollar pro Aktie, wodurch sie von 0,62 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2016 auf 1,10 US-Dollar pro Aktie anstieg. Die Erhöhung passte zu den jüngsten Erhöhungen des Managementteams, ...

