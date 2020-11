Vor wenigen Wochen hat das Nel-Spin-off Everfuel ein Listing am Merkur-Markt der Osloer Börse vollzogen. Nach einem durchwachsenen ersten Handelstag nimmt die Aktie immer weiter an Fahrt auf. Allein am Donnerstag legte der Wert an der Heimatbörse um 14,7 Prozent auf 42,20 Norwegische Kronen (umgerechnet 3,99 Euro) zu.Everfuel hat am Donnerstag mit Nel eine Absichtserklärung unterzeichnet. Everfuel will 26 Millionen Norwegische Kronen (2,47 Millionen Euro) in die Hand nehmen, um 51 Prozent von H2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...