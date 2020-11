Der Terminmarkt zeigt sich heute früh sehr zurückhaltend. Eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegen die meisten wichtigen Futures im Plus. Der DAX-Future wird leicht höher bei knapp unter 13.300 Punkten gesehen. Analog dazu der Dow-Future und der S&P 500 Future, die bei 29.850 Punkten und 3.631 Punkten gesehen werden. Einzig und allein der Nasdaq-Future kann etwas stärker zulegen um 0,31 % auf 12.189 Punkte.Vor dem Hintergrund des amerikanischen Erntedankfests verlief der Handel am Donnerstag wie erwartet ruhig in Frankfurt. DAX und SDAX traten auf der Stelle und schlossen bei 13.286,57 und 13.698,88 Punkten. Deutlich absetzen konnte sich der TecDAX, der um 1,17 % auf 3.085,48 Punkte kletterte. Die Aktien von S&T (+4,48 %), Aixtron (+4,32 %) und Varta (+4,17 %) führten die Liste der Gewinner an.

