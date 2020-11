FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kaufempfehlung der Commerzbank hat die Aktien des Düngerkonzerns K+S am Freitag vorbörslich angetrieben. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als vier Prozent auf 7,81 Euro. Unerwartet hohe Erlöse aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts sowie die Milliardenabschreibung im dritten Quartal hätten die Bilanzrisiken verringert, erklärte Analyst Michael Schäfer in einer Studie. Zudem helle sich das landwirtschaftliche Umfeld spürbar auf, was die Düngerpreise antreiben könnte. Das verbessere die Perspektiven für die Kasseler. Schäfer hob sein Kursziel daher von 7 auf 10 Euro an, womit er rund ein Drittel Luft nach oben sieht und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochstufte.

Die sich am Freitag abzeichnenden Kursgewinne könnten die Aktie des MDax -Konzerns auf den höchsten Stand seit Februar treiben. Dazu müssten sie im Xetra-Hauptgeschäft ebenfalls das erst zur Wochenmitte erreichte Zwischenhoch von 7,762 Euro hinter sich lassen. Im Jahresverlauf zählen sie Papiere bislang mit einem Minus von knapp einem Drittel zu den schwächsten MDax-Werten./mis/eas