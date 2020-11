Ohne Vorgaben von der Wall Street befindet sich der DAX auf Richtungssuche und notiert am Morgen bei 13285 Zählern unverändert. Am Donnerstag blieben die Börsen in New York feiertagsbedingt geschlossen und heute findet lediglich ein verkürzter Handel statt. Impulse könnte der Handel in Frankfurt aus positiven Wirtschaftsdaten aus China beziehen, die zur Stunde zu Kursgewinnen an den asiatischen Handelsplätzen führen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

