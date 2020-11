The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.11.2020Aktien1 US15117X1054 Cellnex Telecom S.A.2 US6555721058 Nordex SE3 US8532541005 Standard Chartered PLC4 SE0014608915 Fortinova Fastigheter AB5 US52490G1022 Legend Biotech Corp.6 BMG7567C1304 Richland Resources Ltd.7 SE0014956819 Stenhus Fastigheter i Norden AB8 US90460M2044 Unicharm Corp.9 AU000000VG15 VGI Partners Global Investments Ltd.10 US1506026053 Cedar Realty Trust Inc.11 CA5368741008 Lithoquest Resources Inc.Anleihen/ETF1 USP2121VAJ37 Carnival Corp.2 XS2265369657 Deutsche Lufthansa AG3 USU1566PAD79 Lumen Technologies Inc.4 US91282CAY75 America, United States of...5 XS2251329848 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)6 XS2203985796 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)7 BE6325493268 Cofinimmo S.A.8 DE000DD5AT21 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 BE0002755362 Fluvius System Operator CVBA10 DE000LB2CWD3 Landesbank Baden-Württemberg11 XS2265371042 Macquarie Group Ltd.12 CH0575017071 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG13 CH0575017089 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG14 FR0014000UC8 Unibail-Rodamco-Westfield SE15 FR0014000UD6 Unibail-Rodamco-Westfield SE16 DE000HVB4XK6 UniCredit Bank AG17 XS2252513713 NBK Tier 2 Ltd.18 XS2265360359 Stora Enso Oyj19 XS2264978623 United Overseas Bank Ltd.20 XS2264505566 JPMorgan Chase Bank N.A.21 XS2265262936 International Development Association