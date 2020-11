TOMRA SYSTEMS

Der Name Tomra begegnet uns regelmäßig beim Gang an Rückgabeautomaten für Pfandflaschen. Das norwegische Unternehmen ist der bekannteste Hersteller dieser Geräte. Das wird schon an der Herleitung des Namens erkennbar, denn Tomflaske heißt "leere Flasche" und "Retur Automat" bedeutet Rückgabeautomat.Doch der 1972 gegründete Konzern hat mehr zu bieten. Aufgeteilt ist das Unternehmen in die Bereiche Sammelsysteme und Sortierlösungen. Neben der klassischen Leergutrücknahme gehören auch die Verdichtung und die Abfallverwertung zum ersten Bereich. Sortierlösungen finden hingegen auch beim Recycling, bei Lebensmitteln und im Bergbau Anwendung. Das zunehmende Umweltbewusstsein mit steigenden ...

