Nach dem Mehrjahreshoch zur Wochenmitte musste der Bitcoin zunächst kräftig Federn lassen. Inzwischen konnte sich der Kurs jedoch zumindest etwas stabilisieren und einen Teil der Verluste wieder ausgleichen. Pünktlich zum Schnäppchen-Feiertag Black Friday können mutige Anleger hier also aktuell mit einem Discount einsteigen. Um bis zu 16 Prozent ist der Bitcoin-Kurs am Donnerstag zurückgekommen und dabei zeitweise unter die Marke von 16.500 Dollar gekracht. Doch in diesem Bereich haben die Bullen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...