Hinter der Aktie von Square (WKN: A143D6) steckt eine in letzter Zeit besonders intakte Wachstumsgeschichte. Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister kam per Ende des letzten Quartals auf einen Umsatz in Höhe von 3,03 Mrd. US-Dollar und ist mit einem Nettoergebnis von 37 Mio. US-Dollar zudem in die schwarzen Zahlen gerückt. Insbesondere die Cash App hat sich dabei zum Wachstumsgaranten entwickelt. Allerdings scheint diese Wachstumsgeschichte weiterzugehen. Einerseits, weil der Wachstumsmarkt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...