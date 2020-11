Am deutschen Aktienmarkt brilliert zur Stunde die K+S-Aktie . Das Papier verteuert sich am Freitag deutlich. Zu den auffälligsten Werten an der deutschen Börse gehört heute das Wertpapier von K+S. Das Papier verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 4,04 Prozent. Es hat sich um 30 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verbessert und notiert bei 7,78 Euro.

