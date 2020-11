RWE investiert massiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energien, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren. Bis 2040 will der Stromriese klimaneutral agieren. Auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit überschüssigem Strom aus erneuerbarer Energie wird in Form von 30 Projekten vorangetrieben. Die Transformation ist im vollen Gang und dennoch kann der Konzern gute Zahlen liefern. Das starke operative Ergebnis der ersten drei Quartale 2020 zeigt auch an, dass RWE wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise gesteuert ist. Das Management plant für 2020 sogar die Dividende auf 0,85 Euro je Aktie anzuheben. Für das Gesamtjahr 2020 sollte das EBIT zwischen 1,2 und 1,5 liegen. Alles gute Nachrichten, um den Aktienkurs zu unterstützen..Zum Chart.An die luftigen Notierungen ...

