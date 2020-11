NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Es sei zu früh, um positiver auf die Aktien europäischer Flughafenbetreiber zu blicken, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zuletzt wegen ermutigender Impfstoff-Nachrichten gestiegen, ihre Bewertungen seien damit aber zu deutlich angezogen. Für 2021 rechnet sie nur mit einer Erholung des Flugverkehrs auf 55 Prozent des Niveaus von 2019, nach bislang erwarteten 75 Prozent. Das 2019er Level dürfte erst 2024/25 wieder erreicht werden. Der Frankfurter Flughafen werde zudem unter den Kapazitätskürzungen der Lufthansa leiden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 18:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

