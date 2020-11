DJ EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: FMR LLC Sitz: Wilmington Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: Refer to chain of controlled undertakings 5. Datum der Schwellenberührung: 23.11.2020 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,87 % | 0,00 % | 4,87 % | 115 187 982 | |Schwellenberührung| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 8,92 % | 0,00 % | 8,92 % | | |(sofern anwendbar)| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | | |_______________________________|_______________________________| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | | | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |AT0000831706| | 5 613 548| | 4,87 %| |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| | Subsumme A | 5 613 548 | 4,87 % | |____________|_______________________________|_______________________________| ______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil | | Instruments | | | können |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | Subsumme B.1 | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Physisches | |Prozentanteil| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | |Subsumme B.2| | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | | | | | | (%) | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | 1 |FMR LLC | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |FIAM Holdings| | | | | | 2 |LLC. | 1 | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | 3 |FIAM LLC | 2 | | 0,29 %| 0,29 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Fidelity | | | | | | |Insitutional | | | | | | 4 |Asset | 2 | | 0,57 %| 0,57 %| | |Management | | | | | | |Trust Company| | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Fidelity | | | | | | |Management & | | | | | | 5 |Research | 1 | | 1,74 %| 1,74 %| | |Company LLC | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Fidelity | | | | | | |Management & | | | | | | 6 |Research | 5 | | 0,60 %| 0,60 %| | |(Japan) | | | | | | |Limited | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |FMR | | | | | | |Investment | | | | | | 7 |Management | 5 | | 1,67 %| 1,67 %| | |(UK) Limited | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The shares and voting rights in the disclosure are directly owned by funds managed and/or advised by the legal entities as mentioned in Section 8. chain of control. The portfolio management companies mentioned in Section 8 have been granted the power to make decisions with respect to voting discretion in relation to the shares mentioned herein but do not directly hold them. Rückfragehinweis: Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

