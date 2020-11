Ohne Rückenwind der Wall Street tritt der Aktienmarkt in Deutschland weiter auf der Stelle. Der Dax notierte am Freitag in den ersten Handelsminuten mit 13.300 Punkten rund 0,1 Prozent höher. Nach Thanksgiving öffnen die US-Börsen am sogenannten Black Friday für einen verkürzten Handel, den viele Marktteilnehmer als Brückentag nutzen werden.

