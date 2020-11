Berlin (ots) - Am 3. Dezember tagt die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Mitglieder des Selbstverwaltungsgremiums kommen wegen der andauernden Corona-Situation virtuell zusammen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 11:00 Uhr. Auf www.deutsche-rentenversicherung.de (http://www.deutsche-rentenversicherung.de) wird sie per Live-Stream übertragen.Zu Beginn richtet Bundesarbeitsarbeitsminister Hubertus Heil eine Grußbotschaft an die Bundesvertreterversammlung. Über die Entwicklung der Finanzlage unter Einfluss der Corona-Pandemie auf die Deutsche Rentenversicherung spricht Anja Piel, Vorsitzende des Bundesvorstandes. Anschließend wird Professor Willich von der Charité Berlin per Video der Sitzung zugeschaltet und über das Thema "Corona - Perspektiven der Epidemiologie und Sozialmedizin" sprechen und für eine Fragerunde zur Verfügung stehen.Die Bundesvertreterversammlung besteht aus 60 Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Sie werden bei der Sozialwahl gewählt und sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/4775586