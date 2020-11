Wien (www.anleihencheck.de) - So führte die seit März sehr beeindruckende Aufholjagd mittlerweile im Non-Financials IG Segment zuletzt mit 93 BP zu einem um 1 BP niedrigeren Risikoprämie als noch zu Jahresanfang, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Rendite des Benchmarkindex hierbei habe sich im selben Zeitraum auf 0,242% sogar mehr als halbiert und sei nur gering vom absoluten Tiefstwert (0,238%) vom 30. Juli 2019 entfernt. Gesamtertragsseitig weise dieses Segment seit Jahresanfang damit einen Wert von 2,76% auf. Die Suche nach Rendite habe sich auch im High-Yield Segment gezeigt. Zwar seien hier die Spreads des Benchmarkindex noch 67 BP über dem Jahresende 2019, jedoch stehe beim Gesamtertrag mit einer nochmals starken Performance ab der zweiten November Woche mittlerweile ein Plus von 1,61% seit Jahresanfang zu Buche. Damit sei der Gesamtertragsverlust (20%) am Höhepunkt der Spreadausweitungen im März deutlich egalisiert worden. (News vom 26.11.2020) (27.11.2020/alc/n/a) ...

