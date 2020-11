Klares Votum im Senat: Mexiko ist auf dem besten Weg zur Legalisierung von Cannabis - Weihnachtsrally im Sektor?

Anzeige / Werbung Mexiko könnte mit seinen 130 Millionen Einwohnern bald zu einem der weltweit größten legalen Cannabismärkte werden. Mit 82 zu 18 Stimmen und sieben Enthaltungen verabschiedete der mexikanische Senat am 19. November den Gesetzesentwurf, der für eine landesweite Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken sorgen soll. Jetzt müssen nur noch die Politiker des Unterhauses der Abgeordnetenkammer zustimmen, damit Mexiko das dritte Land der Erde wird, dass Cannabis vollständig legalisiert. Damit wäre Mexiko der dritte Staat neben Kanada und Uruguay, der den Freizeitkonsum von Cannabis erlaubt. Das nordamerikanische Land wäre mit knapp 130 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat für legales Cannabis. Das Gesetz sieht den Besitz von 28 Gramm Cannabis, den Handel in lizensierten Geschäften und den Anbau von bis zu vier Cannabispflanzen für den Eigenbedarf vor. Diese sensationelle Meldung blieb natürlich auch bei den Cannabisinvestoren nicht lange unentdeckt und so zogen unter anderem die Aktien von Aurora Cannabis ordentlich an. Das Unternehmen übernahm im Jahr 2018 das lokale mexikanische Unternehmen Farmacias Magistrales und hat dadurch Zugang zu über 500 Apotheken und Krankenhäusern. Das kanadische Wertpapierhandelshaus Cannacord Genuity hat in einem kurzen Marktkommentar bereits Anfang 2020 das Marktpotential in Mexiko auf 2,25 Milliarden US-Dollar geschätzt, sollte das südamerikanische Land Cannabis neben der medizinischen Verwendung auch für den Freizeitkonsum legalisieren. Das renommierte Consultingunternehmen Prohibition Partners hat in seinem über 200 Seiten umfassenden "The Latin America and Caribbean Cannabis Report" dem Land Mexiko zwölf Seiten gewidmet. Darin heißt es unter anderem, dass es in Mexiko etwa 15 Millionen Raucher gibt. Schätzungen aus dem Jahr 2017 gehen dabei von circa 2 Millionen Cannabis-Konsumenten aus. Auf dem Chart ist die Kursentwicklung von zwei (Cannabis)-Sektor ETFs gegenüber dem amerikanischen S&P 500 Index (schwarze Linie im Chart) in den letzten zwölf Monaten zu beobachten. Das Fondsmanagement des GF Global Cannabis Opportunity Funds sieht in ausgewählten Cannabisaktien deutlichen Nachholbedarf. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen. Hintergrundinformationen zum Fonds: Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar! Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier und auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG. Kurzprofil des Fonds: Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de ) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

