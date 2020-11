FCR Immobilien ist ein noch recht unbekannter deutscher Immobilienkonzern, der von einem Branchenoutsider gegründet worden ist. Da Falk Raudies einen IT Hintergrund hat und in diesem Bereich bereits erfolgreich ein Unternehmen verkauft hat, ist FCR Immobilien deutlich digitaler unterwegs als die immer noch recht rückständige Branche. Dabei konzentriert man sich auf Handelsimmobilien, die typischerweise von Discountern gemietet werden. Das Projektgeschäft soll wegen Fokus aufgegeben werden. Interessant könnte auch sein, die eigene Software an Dritte zu verkaufen. Mehr erfährt man in dem etwas längerem aber gutem Interview. Günstige Handelsimmobilien + Software" Falk Raudies CEO: FCR Immobilien Aktie im Interview ...

