Adidas macht ernst beim Verkauf seiner US-Tochter Reebok. Der Sportartikelkonzern hat einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zufolge die Investmentbank JPMorgan mit dem Verkauf von Reebok beauftragt. Damit endet ein zwölfjähriges Kapitel, in dem Reebok insgesamt nicht annähernd überzeugen konnte.Mehrere Banken hätten sich um das Mandat bemüht, so die FAZ. Am Ende hätte JPMorgan den Zuschlag bekommen. Die US-Bank lehnte laut dem Bericht eine Stellungnahme ebenso ab wie Adidas.

