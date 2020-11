Pressemitteilung der eterna Mode Holding GmbH:

ETERNA veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2020

- Umsatzerlöse durch fehlende Frequenz im Handel in 9M 2020 um 16,4% auf 65,8 Mio. € gesunken- Umsatzausfälle nur teilweise durch Maskenproduktion und erhöhte Nachfrage im Online-Geschäft kompensiert- EBITDA-Marge beträgt 9,0% in 9M 2020- Ausblick: Umsatzrückgang von über 20% und ein überproportionaler Rückgang des EBITDAs für 2020 sowie Rückkehr zur Performance vor Corona erst nach 2021 erwartet- Anleiheverlängerung notwendig, um Finanzierungsstabilität und Flexibilität für strategische Initiativen auch in Corona-Krise zu sichern- Anleihegläubiger können ab sofort ihre Stimme abgeben- Telefonkonferenz für interessierte Anleger am heutigen Tag, 10:00 Uhr

Die Geschäftsentwicklung der eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, war in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 deutlich von den Folgen des Lockdowns im Frühjahr und den anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Die fehlende Frequenz im stationären Handel wirkte sich im Berichtszeitraum entsprechend negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...