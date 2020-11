Die Module zur Leiterplattenbestückung mit weitem Eingangsspannungsbereich eignen sich sehr gut für den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten sowohl in der Medizintechnik als auch im Industriebereich. Die Serie PXD-M30 von TDK kann, wie die anderen 3- bis 20-W-Modelle der PX-M-Reihe, mit einem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 VDC oder 18 bis 75 VDC betrieben werden. Das Angebot an Ausgangsspannungen umfasst 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 und ±15 VDC. Dank der 4:1-Eingangsbereiche deckt jeder Wandler immer zwei typische Batteriespannungen ab und reduziert damit die Notwendigkeit verschiedener Varianten ...

