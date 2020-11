Köln (ots) - Am 26. November wurden zum 22. Mal die Eyes & Ears Awards verliehen. Die Mediengruppe RTL Deutschland, inkl. der Agentur-Partner sowie RTLZWEI, freut sich über insgesamt 29 Auszeichnungen des Kreativ-Preises - darunter drei Spezialpreise und sieben Mal Gold. Zudem gehen neun zweite und zehn dritte Plätze an die Mediengruppe RTL Deutschland.Julian Weiss, Chief Marketing Officer der Mediengruppe RTL Deutschland: "In dieser bizarren und außergewöhnlichen Zeit freut es mich umso mehr, wenn unsere gemeinsame Arbeit im Zusammenspiel von Strategie, Kreativität und Daten zu außergewöhnlichen Kampagnen führt. Ich bin stolz auf unser Team und sage von Herzen danke für die vielen Momente voller Inspiration und Begeisterung."Gold ging an:- RTL, für die Rosenvergabe der "Bachelorette", Kategorie "beste digitale Präsenz"- RTL, für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", Kategorie "beste Programm-Kampagne: Comedy"- VOX, für "Kitchen Impossible - Die nächste Stufe der Esskalation", Kategorie "beste Programm-Kampagne: Factual Entertainment"- VOX, für "Rampensau"-Pressemappe, Kategorie "beste Typografie"- ntv, für die Kampagne "EGAL", Kategorie "beste integrierte Kampagne für Sender/Plattform"- BDA Creative mit TVNOW, für "Prince Charming", Kategorie "beste integrierte Kampagne für ein Programm: Non-Fiction"- GOLDEN CLAIM mit NITRO, für "Alles ist schöner mit Fußball", Kategorie "beste Programm-Kampagne: Sport" Silber ging an:- TVNOW-Redesign, Kategorie "bestes Designpaket für Sender/Plattform"- TVNOW, für "Prince Charming", Kategorie "beste Programm-Kampagne: Show & Unterhaltung"- RTL für "Let's Dance", Kategorie "bester Programm-Spot: Show & Unterhaltung"- RTL, Sportblock Innovation Day, Kategorie "bester B2B-Spot"- RTL, für "Alles auf Freundschaft", Kategorie "beste integrierte Kampagne für ein Programm: Non-Fiction"- RTL, für "Die 25", Kategorie "beste(s) Studiogestaltung / Set-Design"- VOX, für "Sing meinen Song", Kategorie "bester Programm-Spot: Kultur & Dokumentation"- VOX, für "Rampensau", Kategorie "beste Programm-Kampagne: Fiction Eigenproduktion"- RTLZWEI, für Ironic Trailer Österreich & Schweiz, Kategorie "bester Text-, Sprach- bzw. Stimmeneinsatz Bronze ging an:- RTL, für die "Formel 1", Kategorie "bester Programm-Spot: Sport"- RTL, für den CSD, Kategorie "bestes Live bzw. B2B-Event"- VOX, für die Season 2019 mit Ava Max, Kategorie "beste Werbetrenner bzw. Station IDs"- VOX, für "Survivor", Kategorie "bester Programm-Vorspann: Show, Unterhaltung & Comedy"- VOX, für "Survivor" (Survival Billboard), Kategorie "bestes Special Marketing"- VOX, für "Kitchen Impossible - Die nächste Stufe der Esskalation", Kategorie "beste integrierte Kampagne für ein Programm: Non-Fiction"- GEO, für die Kampagne "Die Welt mit offenen Augen sehen", Kategorie "bester Sender Spot"- RTLZWEI, für "Naked Attraction", Kategorie "bester Programm-Spot: Show & Unterhaltung"- RTLZWEI, für Ironic Trailer Österreich & Schweiz, Kategorie "bester B2B-Spot"- Von Herzen mit RTLZWEI, für Redesign 2019, Kategorie "beste Typografie" Drei Spezialpreise bei der diesjährigen gingen ebenfalls an die Mediengruppe RTL Deutschland:- Die Mediengruppe RTL Deutschland für "Wir lieben gute Geschichten"- RTL, für die Corona Station IDs- Von Herzen mit RTLZWEI, für "RTLZWEI bist du" Weitere Details zur Preisverleihung gibt es hier: https://eeofe.org/Pressekontakt:Laura LeszczenskiUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 42 02laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4775716