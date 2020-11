Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen zehn Uhr mit plus 0,36 Prozent bei 2.588,27 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich minimal um 0,11 Prozent auf 1.314,94 Punkte. Der Wochenausklang verlief bis dato ruhig. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Vormittagshandel kaum Bewegung. Kursbewegende Nachrichten gab es in der Früh kaum. Zudem dürften ...

