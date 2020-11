FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG stellt ihren Vorstand neu auf. Das langjährige Vorstandsmitglied Rolf Scheffels scheidet mit Ablauf seines Vertrages Ende Februar 2021 auf eigenen Wunsch aus, wie der SDax -Konzern am Freitag in Frankfurt mitgeteilt hat. Dafür rücken Tom Alzin und Jannick Hunecke, zwei Mitglieder des Investmentteams, nach heißt es. Demnach treten sie ihre neue Aufgabe zum 1. März kommenden Jahres an. Damit gehören dem Konzernvorstand künftig vier statt drei Personen an./knd/mis