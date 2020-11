Made in Germany steht noch immer hoch im Kurs - auch in der Technologiebranche. Anfang November hat DER AKTIONÄR in Ausgabe 46/20 ("Kaufen, wenn die Kanonen donnern") einige Tech-Werte einem Qualitätscheck unterzogen. Mit dabei war auch der Waferhersteller Siltronic. Die Aktie hat seitdem satte 45 Prozent an Wert zugelegt.Siltronic kommt ganz gut durch die Coronakrise. Mit dem Q3-Bericht wurde jedoch klar: Deutlich mehr zu schaffen machen dem Waferhersteller negative Währungseffekte und der unvorteilhafte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...