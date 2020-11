Wien (www.anleihencheck.de) - Enter Engineering, das von Fitch ad S&P mit B+ bzw. B bewertet wird, plante am 25. November 2020 die erstmalige Emission einer Euroanleihe für ein Unternehmen aus Usbekistan, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen agiere als eines der größten Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen des Landes mit Schwerpunkt auf Öl und Gas, Chemie, Energie und Bauwesen. Es sei fast ausschließlich in Usbekistan tätig und verfüge über eine starke Marktposition und wichtige lokale Marktkenntnisse. Die Erstemission sei mit einer Guidance von 8,5% Rendite bei einer Laufzeit von fünf Jahren und einem geplanten Volumen von USD 300 Mio. angekündigt worden. Letztendlich habe das Unternehmen jedoch bekannt gegeben, dass es beschlossen habe, die Emission zu verschieben. (News vom 26.11.2020) (27.11.2020/alc/n/a) ...

