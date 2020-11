Ladeinfrastruktur-Spezialist Compleo liefert 68 AC-Ladesäulen und acht DC-Ladesäulen an den VfL Wolfsburg. Eingebettet ist die Lieferung in einen frisch unterschriebenen Sponsorenvertrag zwischen dem Dortmunder Ladegeräte-Hersteller und dem niedersächsischen Bundesliga-Fußballverein. Die Ladesäulen stehen künftig Fußballfans an der Volkswagen Arena zur Verfügung, die mit einem E-Auto anreisen. Sie ...

