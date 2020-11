Neben Tesla sind die Aktien der chinesischen Elektroautobauer Nio und Xpeng derzeit besonders begehrt. Nun investiert auch Alibaba in den Megatrend Elektrofahrzeuge und 5G. Ganz überraschend ist diese Initiative im Bereich der Automobilität der Zukunft allerdings nicht. DER AKTIONÄR verrät die Hintergründe.Der staatliche Autobauer SAIC Motor hat mit Zhiji Motor einen smarten E-Auto-Ableger gegründet, an dem auch Alibaba als Minderheitseigner beteiligt ist. Derzeit stecken 1,5 Milliarden Dollar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...