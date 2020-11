Wieder einmal zählt die Nordex-Aktie am Freitag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die jüngste Konsolidierung auf hohem Niveau nach der Mega-Rallye zuvor scheint schnell wieder beendet zu sein. Schwung verleiht eine Studie von Goldman Sachs, in der das Kursziel massiv erhöht wird.Analyst Ajay Patel sah den fairen Wert der Nordex-Aktie bislang bei lediglich 12,00 Euro - weit unter dem aktuellen Kursniveau. Nun hat er ihn deutlich auf 20,70 Euro nach oben geschraubt. Die Einstufung lautet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...