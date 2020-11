DJ pme Familienservice GmbH: Gemeinsam für mehr schulischen Erfolg

DGAP-Media / 2020-11-27 / 11:07 Gemeinsam für mehr schulischen Erfolg *(Berlin, 27. November 2020) Durch die Kooperation mit der Online-Lernplattform "bidi" ermöglicht der pme Familienservice seinen Vertragspartnern, Schülernachhilfe virtuell und auf höchstem Niveau anzubieten. Die Zusammenarbeit im Bereich der Online-Nachhilfe bietet Eltern exklusive Rabatte und weitere Vorteile. Ab dem 30.11.2020 profitieren Kunden von dem Zusammenschluss mit bidi.* *Am Puls der Zeit: So lernt man heute!* Der Lockdown im März 2020 hat gezeigt, wie wichtig es für Lehrer und Schüler ist, Lerninhalte auch digital zu vermitteln. Online-Nachhilfe schafft mehr Flexibilität für Familien. Gemeinsam mit ihrem Kind können Eltern nach dem richtigen Ort, der richtigen Zeit und dem passenden Lehrer suchen. Das entlastet den Familienalltag und erspart lange Anfahrtswege, Kosten und Zeit. "Durch Online-Nachhilfe sind Kinder an weniger Zeitvorgaben gebunden und können lernen, wann es für sie persönlich am effektivsten ist. Außerdem ist man nicht an eine örtliche Auswahl von Nachhilfelehrern gebunden, sodass garantiert jedes Kind den passenden Lernpartner für sich findet", erklärt bidi Geschäftsführer Christian Bohner. Lernfortschritte des Schülers lassen sich digital abbilden, Aufzeichnungen und Materialien können sekundenschnell ausgetauscht und gesichert werden. *bidi als professioneller Partner* Die Online-Nachhilfe erweitert das Angebot des Produktbereichs "Kinderbetreuung" beim pme Familienservice. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ,bidi'. Besonders überzeugend ist für uns die Auswahl an qualifizierten Lehrern für 15 verschiedene Fächer und alle Klassenstufen sowie der unkomplizierte Zugang für Eltern und Schüler", erklärt der Produktverantwortliche Christian Keller. Durch die Kooperation ermöglicht der pme Familienservice den Mitarbeitern seiner Vertragskunden den Zugriff auf einen ausgezeichneten Nachhilfepartner mit exklusiven Preisvorteilen. "Dass wir in diesen anstrengenden Zeiten einen Beitrag zur Entlastung erwerbstätiger Eltern und ihrer Kinder leisten, freut uns sehr", sagt Christian Keller. *So funktioniert bidi * bidi bietet mehr als 400 qualifizierte Nachhilfelehrer für 15 Fächer und alle Klassenstufen an. Die Anzahl der Nachhilfestunden gestaltet sich nach dem individuellen Bedarf und dem Budget. Die Schüler können den passenden Nachhilfelehrer selbst wählen oder sich von bidi beraten lassen. Die Nachhilfestunden finden im 1:1 Unterricht in virtuellen Klassenzimmern statt. Eltern bleiben dank eines integrierten Feedbackbogens über den Lernfortschritt ihres Kindes immer auf dem Laufenden. bidi garantiert eine kostenlose Probestunde und sichere Bezahlung - ohne Abofalle. *Pressekontakt:* pme Familienservice GmbH Josephin Hartmann Flottwellstraße 4 - 5 10785 Berlin Tel: 0160 2368205 E-Mail: josephin.hartmann@familienservice.de *Über die pme Familienservice Gruppe* Im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern unterstützt die pme Familienservice Gruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Die pme Familienservice Gruppe steht Berufstätigen bei Krisen zur Seite, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung zu finden, und bietet in über 60 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 1.900 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2020-11-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1151146 2020-11-27

November 27, 2020 05:07 ET (10:07 GMT)